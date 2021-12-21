Хохлов заявил, что Кокорин подвергается критике, если играет ниже того уровня, который сам установил своими предыдущими выступлениями.
"Иногда об игроке создается неправильное впечатление, если он начинает что-то постить в "Инстаграм" или где-то еще. Людям кажется, что он отстраняется от футбола и занят другими вещами. Но так [активно ведут соцсети] делают все. Просто всё внимание сконцентрировано на Кокорине как на звезде нашего футбола. Он сам задрал планку, поэтому если играет ниже этого уровня, то летят копья", - отметил Хохлов.
Напомним, что Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе текущего года из "Спартака". В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 30-летний нападающий провел четыре матча и не отличился результативными действиями. Контракт Кокорина с "Фиорентиной" рассчитан до лета 2024 года.
Источник: Матч ТВ
Хохлов: Кокорин сам задрал планку. Если играет ниже этого уровня, летят копья
Экс-наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился мнением о выступлениях нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.
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