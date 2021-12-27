Смородская отметила, что Миранчуку нужно уйти из "Аталанты". По ее словам, эта команда не подходит Алексею. Смородская также назвала Миранчука лучшим российским футболистом на данный момент.
"Аталанта" явно не подходит Алексею. Ему нужно срочно уходить оттуда. <...> Надеюсь, что тренер "Аталанты" все-таки поймет, что Миранчук - ценный актив их команды. Я считаю Лешу лучшим российским игроком на данный момент. Даже лучше Головина", - сказала Смородская.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук принял участие в 10 матчах. На счету российского полузащитника один гол и одна результативная передача.
Источник: Известия
Смородская: Алексей Миранчук - лучший российский футболист на данный момент
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о ситуации Алексея Миранчука в "Аталанте".
Фото: "Известия"