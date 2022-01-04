— Это неправда. Миранчук не является нашей целью, — цитирует функционера Sport24.
Ранее появилась информация, что действующий чемпион Италии рассматривает Миранчука в качестве подмены для турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу.
26-летний Миранчук в нынешнем сезоне отметился голом в 10 матчах итальянской Серии А.
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В "Интере" опровергли интерес к Миранчуку
Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку.
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