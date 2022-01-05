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Скаут из Италии высказался о потенциальном переходе Миранчука в "Дженоа"

Скаут Алекс Великих, специализирующийся на итальянском рынке, высказался о возможном переходе российского полузащитника Алексея Миранчука из "Аталанты" в "Дженоа".
Фото: imagephotoagency.it / imago-images.de / Global Look Press
Великих заявил, что, судя по всему, Миранчук действительно продолжит карьеру в клубе из Генуи.

"Создалось впечатление, что Миранчука у "Дженоа" уже никто не перехватит? Я тоже так считаю. Если ни один из российских клубов не активируется, и Алексей не захочет принять предложение от условного "Зенита", то 99% - что он станет игроком "Дженоа", - сказал Великих.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что "Дженоа" ведет переговоры с "Аталантой" по переходу Миранчука. Отмечалось, что "грифоны" хотят арендовать россиянина.

Источник: Матч ТВ


Теги: Дженоа Аталанта Серия А Миранчук Ал
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