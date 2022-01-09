"Кокорин выходил где-то три раза всего. Там и травмы… Вот, допустим, он сыграл бы тридцать матчей, тогда объективно можно было сказать: да он сыграл тридцать матчей, и из тех людей, кто сыграл тридцать матчей он объективно худший. Мы прекрасно понимаем, что это не суперобъективно, когда человек играет тридцать минут в чемпионате. Но факт остается фактом: в Италии у него не получается", - приводит слова Баженова "Матч ТВ".
В текущем сезоне Кокорин сыграл в 5 матчах "Фиорентины" в Серии А и Кубка Италии, но не отличался результативными действиями. При этом в общей сложности он провел на поле 104 минуты (чуть больше одного полноценного матча). Он перебрался в Италию в начале 2021-го года из "Спартака" за сумму порядка 4,5 млн евро.
Ранее сообщалось, что "Фиорентина" планирует расстаться с Кокориным уже зимой, но пока не может найти претендентов на игрока. Итальянцы готовы, как отдать россиянина в аренду, так и оформить полноценный трансфер.
Баженов: если бы Кокорин сыграл 30 матчей, то можно было бы сказать, что он объективно худший
Экс-форвард "Спартака" Никита Баженов прокомментировал выступления нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.
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