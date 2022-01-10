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Журова назвала позором то, что Кокорин вытворял еще до премии "Шут года"

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о российском нападающем "Фиорентины" Александре Кокорине, который стал обладателем премии "Футбольная урна" в номинации "Шут года".
Фото: Getty images
"Бьет ли награда Кокорина по репутации российского спорта? Клуб сам понимает, какого игрока он берет и что от него ожидают. По имиджу страны и футбола в целом бьет то, что Кокорин вытворял до этого, вот это позор. А его игра на страну имиджево не влияет", - приводит слова Журовой Sport24.

Нападающий Александр Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе прошлого года. Сегодня россиянин сыграл в матче 21-го тура Серии А против "Торино". Кокорин вышел на замену на 73-й минуте, результативными действиями не отметился. "Фиалки" в этой встрече проиграли со счетом 0:4.

Всего за "Фиорентину" Кокорин сыграл в 6 матчах во всех турнирах, проведя в общей сложности на поле 121 минуту. Голами и результативными передачами россиянину пока отметиться не удалось. Его контракт с "фиалками" рассчитан до лета 2024 года, портал transfermarkt оценивает Кокорина в 2 млн евро.


Теги: Кокорин Фиорентина Серия А Журова
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