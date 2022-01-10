— Мне жаль, что у Кокорина совсем не получилось в Италии. У него огромный талант, поэтому если есть возможность вернуться в Россию, то надо ею пользоваться, — цитируют Кавазашвили "Известия"
30-летний Кокорин перешёл в "Фиорентину" в январе 2021 года из "Спартака". За год российский футболист принял участие в девяти матчах, не отметившись голевыми действиями. Контракт Кокорина истекает в 2024 году.
Недавно Кокорин стал обладателем премии "шут года" от одного из сатирических изданий Италии.
Кавазашвили: мне жаль, что у Кокорина совсем не получилось в Италии. У него огромный талант
Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили высказался о нападающем "Фиорентины" Александре Кокорине.
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