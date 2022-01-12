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Кокорин не вошел в список заболевших коронавирусом игроков "Фиорентины"

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не входит в список заболевших коронавирусом в команде.
Фото: Getty images
Ранее "фиалки" сообщили, что три игрока сдали положительные тесты на COVID-19. Имена заболевших футболистов не называются.

Завтра "Фиорентина" проведет матч 1/8 финала Кубка Италии против "Наполи". Игра в Неаполе начнется в 20:00 мск.

Нападающий Александр Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе прошлого года. Всего за "Фиорентину" Кокорин сыграл в 6 матчах во всех турнирах, проведя в общей сложности на поле 121 минуту. Голами и результативными передачами россиянину пока отметиться не удалось. Его контракт с "фиалками" рассчитан до лета 2024 года, портал transfermarkt оценивает Кокорина в 2 млн евро.

Источник: Матч ТВ


Теги: Кокорин Фиорентина Серия А
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