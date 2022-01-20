"Ситуация неопределенная. В клубе до сих пор не решили, что делать с Алексеем. Многие верят, что Миранчук останется, но нужно подождать до закрытия трансферного окна. На Миранчука действительно претендовали "Верона" и "Торино", но о "Дженоа" в Италии всегда говорили больше", - цитирует Элефанте Eurostavka.
Ранее сообщалось, что Миранчук с высокой долей вероятности отправится в аренду в "Дженоа". При этом сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован лично главный тренер генуэзцев Андрей Шевченко. Но 15 января клуб объявил об увольнении Шевченко со своего поста.
В этом сезоне на счету россиянина 12 матчей за "Аталанту" в Серии А, в которых он забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Также он отдал один голевой пас в Лиге чемпионов.
Итальянский журналист: в "Аталанте" все еще не решили, что делать с Миранчуком
Итальянский журналист Андреа Элефанте рассказал о ситуации российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.
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