"Это фейк. Никаких переговоров с "Аталантой" нет", - цитирует Таре Sport24.
Ранее сегодня появилась информация, что "Лацио" заинтересован в подписании Миранчука, с помощью которого надеется укрепить среднюю линию команды. Также до этого сообщалось, что в переходе россиянина заинтересована "Дженоа".
В этом сезоне на счету россиянина 13 матчей за "Аталанту" в Серии А, в которых он забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Также он отдал один голевой пас в Лиге чемпионов. Его контракт с бергамасками действует до лета 2024-го года. Рыночная стоимость Миранчука оценивается порталом Transfermarkt в 11 млн евро.
В "Лацио" опровергли интерес к Миранчуку
Спортивный директор "Лацио" Игли Таре заявил, что римляне не интересуются полузащитником "Аталанты" Алексеем Миранчуком.
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