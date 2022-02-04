Агент Миранчука объяснил, почему россиянин не перешел в "Дженоа"

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, рассказал, почему футболист не перешел в "Дженоа".

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"Нас привлекала возможность работы с русскоговорящим тренером Шевченко. Клуб из Генуи был готов арендовать Миранчука. Но у футболиста присутствовали сомнения в правильности такого решения - соревновательный период занял бы всего пять месяцев. Пока усвоишь новые требования тренера - аренда уже закончится. К тому же потом Шевченко покинул клуб", - цитирует Шпинева



В январе Шевченко был отправлен в отставку с поста наставника "Дженоа". "Гриффонов" 45-летний тренер возглавлял с ноября 2021 года. За 11 матчей под его руководством генуэзский клуб одержал лишь 1 победу.



Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Контракт Миранчука с бергамасками рассчитан до 30 июня 2024 года. Ранее СМИ писали, что Миранчук был близок к переходу в "Дженоа" на правах аренды с правом выкупа."Нас привлекала возможность работы с русскоговорящим тренером Шевченко. Клуб из Генуи был готов арендовать Миранчука. Но у футболиста присутствовали сомнения в правильности такого решения - соревновательный период занял бы всего пять месяцев. Пока усвоишь новые требования тренера - аренда уже закончится. К тому же потом Шевченко покинул клуб", - цитирует Шпинева Чемпионат В январе Шевченко был отправлен в отставку с поста наставника "Дженоа". "Гриффонов" 45-летний тренер возглавлял с ноября 2021 года. За 11 матчей под его руководством генуэзский клуб одержал лишь 1 победу.Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Контракт Миранчука с бергамасками рассчитан до 30 июня 2024 года.