Миранчук получил травму в конце января в матче Серии А против "Лацио" (0:0).
"Ожидается, что Алексей восстановится примерно к 24 февраля, точнее пока не могу сказать", - заявил Джуффрида.
Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Контракт Миранчука с бергамасками рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ближайший матч "Аталанта" проведет завтра, 17 февраля. В первом стыковом матче Лиги Европы бергамаски встретятся на своем поле с "Олимпиакосом".
Источник: РБ Спорт
Агент Миранчука: Алексей восстановится примерно к 24 февраля
Валерио Джуффрида, представляющий интересы полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, рассказал о сроках восстановления россиянина после травмы задней поверхности бедра.
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