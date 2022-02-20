Агент Миранчука: у Алексея положительная динамика, но дату возвращения на поле назвать не могу

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, рассказал о ходе восстановления его клиента после травмы.

Фото: ФК "Аталанта"





Напомним, Миранчук получил травму в январском матче бергамасков против "Лацио". С тех пор он пропустил три матча "Аталанты" в Серии А и по одному в Лиге Европы и Кубке Италии.



В этом сезоне на счету россиянина 13 матчей за "Аталанту" в Серии А, в которых он забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Также он отдал один голевой пас в Лиге чемпионов. Его контракт с клубом действует до лета 2024-го года. "У Алексея наблюдается положительная динамика, все хорошо. Травма задней поверхности бедра — непредсказуемая вещь, дату возвращения игрока на поле назвать вам не могу. Вчера с ним общался, он находится в отличном расположении духа. Миранчук находится в расположении команды, работает по индивидуальной программе", - цитирует Шпинева "СЭ" Напомним, Миранчук получил травму в январском матче бергамасков против "Лацио". С тех пор он пропустил три матча "Аталанты" в Серии А и по одному в Лиге Европы и Кубке Италии.В этом сезоне на счету россиянина 13 матчей за "Аталанту" в Серии А, в которых он забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Также он отдал один голевой пас в Лиге чемпионов. Его контракт с клубом действует до лета 2024-го года.