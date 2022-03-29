СМИ: Миранчук готов сыграть с "Наполи". Он тренируется в общей группе

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук тренируется в общей группе команды и может выйти на матч с "Наполи".

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Футболист



В действующем сезоне игрок сыграл в 15 матчах Серии А, отметился двумя голами и четырьмя голевыми передачами. "Аталанта" в 29-ти матчах чемпионата Италии набрала 51 очко и занимает шестое место.



Источник: По данным источника, он восстановился после травмы и должен попасть в заявку на матч 31-го тура Серии А.Футболист сборной России не появлялся на поле с 10 марта. В матче 1/8 финала Лиги Европы он на 77-й минуте заменил Муриэля. За 12 минут встречи результативными действиями Миранчук не отметился.В действующем сезоне игрок сыграл в 15 матчах Серии А, отметился двумя голами и четырьмя голевыми передачами. "Аталанта" в 29-ти матчах чемпионата Италии набрала 51 очко и занимает шестое место.Источник: СЭ