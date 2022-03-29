"Думаю, что Миранчук будет готов к игре с "Наполи", - цитирует Сартори "Чемпионат". Матч "Аталанта" - "Наполи" пройдет 3 апреля в Бергамо.
Миранчук из-за травмы три последних матча "Аталанты" в Серии А и Лиге Европы. Последний раз россиянин выходил на поле 10 марта в матче против "Байера" (3:2) в Лиге Европы.
Всего в текущем сезоне Миранчук провел 19 матчей за бергамасков, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. В зимнее трансферное окно полузащитник мог перебраться в "Лацио", но главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход.
Спортивный директор "Аталанты": думаю, что Миранчук будет готов к игре против "Наполи"
Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори рассказал, когда россиянин Алексей Миранчук сможет вернуться в строй.
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