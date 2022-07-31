"Купил ли "Торино" Миранчука за 9 миллионов евро? Нет, это аренда с правом выкупа", - цитирует Ваньяти "СЭ".
Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что туринский клуб арендует россиянина на сезон с опцией выкупа следующим летом за 12 млн евро. Если опция будет активирована, Миранчук подпишет контракт с "Торино" по схеме "3+1".
Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году из "Локомотива". В минувшем сезоне 26-летний россиянин провел 25 матчей во всех турнирах (943 минуты), в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Контракт Миранчука с бергамасками рассчитан до лета 2024 года, его рыночная стоимость оценивается в 10 млн евро.
В "Торино" подтвердили переход Миранчука на правах аренды
Технический директор "Торино" Давиде Ваньяти подтвердил переход российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в туринский клуб.
Фото: ФК "Аталанта"