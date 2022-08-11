"Переезд в Турин — это то, что требовалось Миранчуку для перезапуска карьеры после "Аталанты". Я думаю, что в Турине у него есть возможность стать лидером "Торино" и остаться в Серии А в клубе среднего-высокого уровня, у которого множество болельщиков", - цитирует журналиста "Чемпионат".
Ранее сегодня "Торино" объявило о подписании контракта с Миранчуком. Российский полузащитник проведет сезон на правах аренды из "Аталанты". При этом у туринцев будет право выкупа на Миранчука. По данным СМИ, сумма выкупа составляет 12 млн евро.
Итальянская серия А стартует уже на этой неделе: в субботу, 13 августа. В этот же день "Торино" сыграет матч первого тура, в котором в гостях встретится с "Монцей".
Итальянский журналист: "Торино" - то, что требовалось Миранчуку. Он может стать лидером клуба
Итальянский журналист Алессандро де Феличе отреагировал на переход Алексея Миранчука в "Торино".
Фото: ФК "Торино"