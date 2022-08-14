Напомним, Миранчука заменили после первого тайма матча с "Монцей" (2:1) несмотря на то, что он забил единственный на тот момент гол встречи - в концовке первой половины россиянин подхватил мяч в штрафной соперника и аккуратным ударом поразил дальний угол ворот "Монцы".
"Надеюсь, все будет хорошо, просто спазм. В понедельник доктора посмотрят, определят степень повреждения", - цитирует Шпинева РИА Новости.
Миранчук до конца сезона арендован "Торино" у "Аталанты". Свой следующий матч туринский клуб проведет 20 августа - на своем поле подопечные Ивана Юрича примут "Лацио". Стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 19:30 мск.
В прошлом сезоне Алексей Миранчук в составе "Аталанты" в 25 матчах забил 2 гола.
Миранчука заменили из-за дискомфорта в задней поверхности бедра
Степень повреждения Миранчука определится в понедельник
Вадим Шпинев, агент российского полузащитника "Торино" Алексея Миранчука, рассказал, когда появится точная информация о состоянии его клиента.
Фото: Getty Images