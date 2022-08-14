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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
1 - 3 1 3
АхматЗавершен
Оренбург
1 - 0 1 0
ТорпедоПерерыв
П1 1.25X 5.2П2 12.5
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
РостовПерерыв
П1 19X 4.95П2 1.22
Спартак
20:00
СочиНе начат
П1 1.82X 4П2 4.2

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
Балтика1 тайм
П1 6.5X 2.95П2 1.7
Волгарь
0 - 0 0 0
Енисей1 тайм
П1 3.35X 2.55П2 2.55
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Динамо Мх1 тайм
П1 2.1X 2.7П2 4.25
Краснодар-2
19:00
АкронНе начат
П1 2.24X 3.45П2 3.1

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ноттингем Форест
1 - 0 1 0
Вест ХэмЗавершен
Челси
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм
П1 2.15X 3.35П2 3.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кадис
0 - 0 0 0
Реал Сосьедад1 тайм
П1 4.15X 2.9П2 2.05
Валенсия
20:30
ЖиронаНе начат
П1 1.91X 3.5П2 4.3
Альмерия
23:00
Реал МадридНе начат
П1 5.8X 4.7П2 1.53

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фиорентина
19:30
КремонезеНе начат
П1 1.45X 4.8П2 7
Лацио
19:30
БолоньяНе начат
П1 1.67X 4.1П2 5
Специя
21:45
ЭмполиНе начат
П1 2.5X 3.45П2 2.85
Салернитана
21:45
РомаНе начат
П1 7.2X 4.7П2 1.46

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Майнц
0 - 0 0 0
УнионЗавершен
Бавария
0 - 0 0 0
Вольфсбург1 тайм
П1 1.14X 8.5П2 14

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лорьян
Перенесён
Лион
Труа
0 - 3 0 3
ТулузаЗавершен
Осер
2 - 2 2 2
АнжеЗавершен
Реймс
2 - 4 2 4
КлермонЗавершен
Аяччо
0 - 0 0 0
ЛансЗавершен
Ницца
0 - 0 0 0
Страсбур1 тайм
П1 2.35X 2.8П2 3.45
Брест
21:45
МарсельНе начат
П1 3.6X 3.65П2 2.05
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Степень повреждения Миранчука определится в понедельник

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника "Торино" Алексея Миранчука, рассказал, когда появится точная информация о состоянии его клиента.
Фото: Getty Images
Напомним, Миранчука заменили после первого тайма матча с "Монцей" (2:1) несмотря на то, что он забил единственный на тот момент гол встречи - в концовке первой половины россиянин подхватил мяч в штрафной соперника и аккуратным ударом поразил дальний угол ворот "Монцы".

"Надеюсь, все будет хорошо, просто спазм. В понедельник доктора посмотрят, определят степень повреждения", - цитирует Шпинева РИА Новости.

Миранчук до конца сезона арендован "Торино" у "Аталанты". Свой следующий матч туринский клуб проведет 20 августа - на своем поле подопечные Ивана Юрича примут "Лацио". Стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 19:30 мск.

В прошлом сезоне Алексей Миранчук в составе "Аталанты" в 25 матчах забил 2 гола.

Миранчука заменили из-за дискомфорта в задней поверхности бедра


Миранчук Ал Торино Серия А Шпинев
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