Накануне туринский клуб в матче 1-го тура Серии А в гостях обыграл "Монцу" со счетом 2:1. Миранчук вышел в стартовом составе и открыл счет в этой встрече на 43-й минуте. Сразу после перерыва из-за повреждения россиянин покинул поле.
"Рад за Алексея, он молодец. Забитый мяч в первом же матче - лучшее начало. Такой старт предвещает хорошее будущее Миранчука в "Торино". Ждем подобного в следующих играх", - сказал Каррера.
Напомним, Миранчук до конца сезона арендован "Торино" у "Аталанты". Свой следующий матч туринский клуб проведет 20 августа - на своем поле подопечные Ивана Юрича примут "Лацио". Стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 19:30 мск.
В прошлом сезоне Алексей Миранчук в составе "Аталанты" в 25 матчах забил 2 гола.
Источник: Sport24
Степень повреждения Миранчука определится в понедельник
Каррера: такой старт предвещает хорошее будущее Миранчука в "Торино"
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил дебют российского полузащитника Алексея Миранчука за "Торино".
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