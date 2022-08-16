Ранее агент Валерио Джуффрида, представляющий интересы россиянина, сообщил, что у Алексея растяжение связок. Срок его восстановления 2-3 недели.
По информации источника, футболист пропустит минимум месяц.
Напомним, Миранчук на прошлой неделе перебрался в "Торино" на правах аренды из "Аталанты". У туринского клуба есть право выкупа на футболиста за сумму порядка 12 млн евро. Россиянин дебютировал за новую команду уже в первом туре против "Монцы" (2:1), сразу же отличившись забитым голом. Из-за повреждения он был заменен сразу после перерыва встречи.
Источник: Sport24
СМИ: травма Миранчука оказалась серьезнее. Россиянин пропустит не менее месяца
Травма полузащитника "Торино" Алексея Миранчука оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.
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