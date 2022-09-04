"Я с удовольствием смотрю его матчи, в том числе и вчерашний. Он сыграл потрясающий матч по качеству, поучаствовал в победе команды. Сейчас он очень сильно играет индивидуально. Хороший момент: сразу видно, что он прилагает много сил ради командной работы, в оборонительных действиях, дисциплинирован. На мой взгляд, за последнее время в итальянском футболе никто из новичков молодых так ярко не начинал", - приводит слова Семина "Матч ТВ".
Напомним, Хвича Кварацхелия стал игроком "Наполи" в летнее межсезонье, перейдя из грузинского "Динамо Батуми". Ранее полузащитник играл за "Рубин" и "Локомотив" в РПЛ.
Накануне, 3 сентября гол Хвичи принес неаполитанцам победу в матче против "Лацио" (2:1) в 5-м туре Серии А. Всего в стартовых пяти матчах в чемпионате Италии Кварацхелия отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Прямо сейчас игрок сборной Грузии является лучшим бомбардиром турнира и лидирует по системе гол+пас.
Семин - о дебюте Кварацхелии в Серии А: никто из молодых новичков не начинал так ярко в итальянском футболе
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин оценил первые матчи Хвичи Кварацхелии за "Наполи".
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