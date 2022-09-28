Слуцкий: сейчас каждое решение Кварацхелии на поле – правильное

Главный тренер "Рубина", ранее работавший с Хвичей, рассказал о прогрессе грузинского полузащитника и его отличной форме.

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Леонид Слуцкий раскрыл грузинского полузащитника в составе казанского "Рубина", когда перешел в клуб в качестве главного тренера. При нем же Хвича перешел сначала в " – Если вы спросите слабых сторонах Хвичи у Лучано Спаллетти, он в первую очередь скажет о защите. Прямо сейчас он в этом плане в три раза сильнее, чем в момент, когда мы начали работать. Тогда его оборонительные навыки были нулевыми. Он может держать зону, двигаться, иногда делать подкаты. И что самое важное: прямо сейчас каждое его решение – правильное. Его обводки вполне понятны. В каждой ситуации. Он хорошо сохраняет мяч и находится на совершенно другом уровне как игрок, – из интервью Слуцкого иностранному журналисту Фабрицио Роману.Леонид Слуцкий раскрыл грузинского полузащитника в составе казанского "Рубина", когда перешел в клуб в качестве главного тренера. При нем же Хвича перешел сначала в " Динамо Батуми", а затем в итальянский "Наполи", где он был признан лучшим игроком августа. В личном активе Кварацхелии на данный момент четыре гола и две результативные передачи в семи играх Серии А, одна результативная передача в двух играх Лиги чемпионов, где "Наполи" встречался с "Ливерпулем" и "Глазго Рейнджерс". И тех, и других неаполитанский клуб обыграл крупно. В ближайшем матче "Наполи" сыграет с "Торино", в который летом 2022 года перешел Алексей Миранчук.