"Свои козыри – обводка и удар – он использует на 100 процентов. Никто не может справиться с ним… И я думаю, он уже адаптировался. Ну и, наверное, требования к нему с каждым разом все больше и больше. Хвича уже стал кумиром болельщиков "Наполи", - цитирует Семина "СЭ".
Кварацхелия подписал контракт с "Наполи" этим летом. Грузинский хавбек забил 5 голов и отдал одну результативную передачу в 8-и матчах нынешнего сезона чемпионата Италии.
Вчера "Наполи" в третьем туре Лиги чемпионов разгромил "Аякс" (6:1), Кварацхелия отметился забитым мячом и голевой передачей.
Подопечные Лучано Спаллетти лидируют в группе А ЛЧ и занимают первое место в таблице Серии А.
Семин: никто не может справиться с Кварацхелией – он уже стал кумиром болельщиков "Наполи"
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался об игре полузащитника Хвичи Кварацхелии за "Наполи".
Фото: AFP