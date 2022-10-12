– Хвича – очень сильный футболист с большим будущим. В Италии он невероятно хорош, все в восторге. Смог бы он так же хорошо заиграть в "Спартаке"? Он мог бы и не заиграть так быстро, на его месте Промес, – приводит слова Карреры "Sport24".
Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи" летом 2022 года. До этого он играл за грузинское "Динамо Батуми" и казанский "Рубин". На данный момент у грузинского полузащитника пять голов и четыре результативных передачи в девяти матчах Серии А, два гола и три результативные передачи в четырех играх Лиги чемпионов. Вчера "Наполи" на своем поле принимал голландский "Аякс" (4:2). До этого "Наполи" взяли по три очка в играх с "Ливерпулем", "Рейнджерс" и с тем же "Аяксом" в первой их встрече. Хвича Кварацхелия забил сам, отдал голевую передачу и был признан лучшим игроком встречи. "Наполи" за два тура до конца вышли в плей-офф Лиги чемпионов. У них остались гостевая игра с "Ливерпулем" и домашняя с "Рейнджерс".
Массимо Каррера: в Италии все в восторге от Кварацхелии
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал выступления Хвичи Кварацхелии за "Наполи".
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