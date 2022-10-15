Гол Влаховича принес "Ювентусу" победу над "Торино" Миранчука

"Ювентус" в туринском дерби одержал победу над "Торино" (1:0).

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Серия А



10-й тур



"Ювентус" 1:0 "Торино"



Голы: Влахович, 75

Победу "Ювентусу" принес гол Душана Влаховича, забитый за 15 минут до конца основного времени встречи. Благодаря этому результату "Ювентус" смог подняться на седьмое место в турнирной таблице Серии А.Российский полузащитник "Торино" Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч. Другой экс-игрок РПЛ Никола Влашич тоже сыграл все 90 минут.: Милинкович-Савич, Айна, Родригес, Джиджи, Схюрс, Лазаро, Линетти, Влашич, Лукич, Миранчук, Радонич.: Шченсны, Алекс Сандро, Данило, Бремер, Куадрадо, Костич, Рабьо, Локателли, Маккенни, Кин, Влахович.