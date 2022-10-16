"Он очень сильный игрок, у него есть качества, индивидуальность и большие возможности для совершенствования; убежден, что он станет еще сильнее. Но для меня никто не сравнится с моим отцом, он был, есть и будет сильнейшим игроком в мире", - сказал Марадона-младший.
Хвича Кварацхелия перебрался в чемпионат Италии перед началом этого сезона и сразу закрепился в основе новой команды. Всего в нынешнем сезоне в активе грузинского полузащитника 13 матчей в составе "Наполи" в Серии А и ЛЧ, в которых он забил семь мячей и отдал семь результативных передач.
Напомним, ранее Кварацхелия выступал в РПЛ за "Рубин" и "Локомотив".
Источник: Calciomercato
Сын Марадоны - о сравнениях Кварацхелии с отцом: он очень сильный игрок
Сын Диего Марадоны отреагировал на сравнения Хвичи Кварацхелии с его отцом.
Фото: AFP