Шомуродов перешел в "Рому" в августе 2021 года. В нынешнем сезоне 27-летний узбекский футболист провел 6 матчей во всех турнирах (78 минут), на его счету 1 голевая передача в Лиге Европы. В общей сложности Шомуродов сыграл за римский клуб 46 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
"Жалко, что игрок такого уровня редко появляется на поле. Он мог бы играть. В "Рому" перешел с большими надеждами, но временами было заметно, что на него не рассчитывают. В зимнее окно Шомуродов уйдет, наверное, потому что всего 3-4 игры сыграл, к тому же не в стартовом составе", - приводит слова Ирисметова Metaratings.
Контракт Шомуродова с "Ромой" рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 8 млн евро.
С 2017 по 2020 год Элдор защищал цвета "Ростова". В октябре 2020 года Шомуродов перешел за 9 млн евро в "Дженоа".
В составе сборной Узбекистана форвард провел 57 матчей, на его счету 31 забитый мяч.
Ирисметов - о Шомуродове в "Роме": жалко, что игрок такого уровня редко появляется на поле
Экс-футболист сборной Узбекистана Жафар Ирисметов прокомментировал выступление нападающего Элдора Шомуродова в "Роме".
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