- Дзюба - это футболист, который любит вызовы. Если у него есть желание и силы, то он еще может изменить свою карьеру и перейти в "Венецию". Разве в Италии Дзюба будет хуже, чем Жиру или Ибрагимович? - приводит комментарий Карреры Sport24.
Итальянский наставник Массимо Каррера возглавлял "Спартак" в период с 2016 по 2019 год, с красно-белыми он выиграл чемпионство впервые за 16 лет. Аналитический портал Transfermarkt оценивает нападающего Артема Дзюбу в 4 миллиона евро. В Турции форвард провел всего 3 матча в старте, а в игре против "Коньяспора" не попал в заявку.
Ранее в "Венеции" подтвердили возможность перехода 34-летнего российского форварда, но отметили, что трансфер будет зависеть от многих нюансов. "Венеция" выступает в Серии Б и с 10 очками располагается на 19 месте.
Каррера - о вероятном трансфере Дзюбы в "Венецию": разве в Италии Артем будет хуже, чем Жиру или Ибрагимович?
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о шансах форварда "Адана Демирспор" Артема Дзюбы добиться успеха в итальянской лиге.
Фото: "СЭ"