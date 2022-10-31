– Не знаю, следят ли за Дивеевым, Зайнутдиновым и Мостовым в Серии А. Я знаю их очень хорошо. В Италии нет конкретного запрета на российских игроков, но это было бы не самым лучшим решением взять столько игроков из России. Я надеюсь, что в Италию приедут качественные российские футболисты, но должен признать, что это сложно, – цитирует Камоцци "Metaratings".
Напомним, что в течение последних недель и месяцев в различных СМИ появлялись новости об интересе итальянских клубов к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву, полузащитнику "Зенита" Андрею Мостовому и полузащитнику ЦСКА Бахтиеру Зайнутдинову. Бахтиер, согласно заголовкам, заинтересовал "Аталанту", к кандидатуре Мостового присматривались "Лацио", "Монца", "Сампдория", "Эмполи", "Удинезе" и "Верона". А на Дивеева претендовали "Лацио", "Салернитана", "Сампдория" и "Фиорентина".
Камоцци: не знаю, следят ли за Дивеевым, Зайнутдиновым и Мостовым в Серии А, но запрета на них там нет
Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, возможен ли переход Игоря Дивеева, Бахтиера Зайнутдинова и Андрея Мостового в клубы Серии А зимой.
Фото: ПФК ЦСКА