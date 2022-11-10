– Продление контракта с Хвичей? Это выдумки прессы. Тут нечего комментировать, – передает слова Кварацхелии "Sport24".
Грузинский полузащитник, известный российский болельщикам по выступлениям за казанский "Рубин" и московский "Локомотив", перешел в итальянский "Наполи" летом 2022 года из грузинского "Динамо Батуми". Контракт Кварацхелии с "Наполи" действует до лета 2027 года. В текущем сезоне у Хвичи 17 матчей за неаполитанский клуб, восемь голов и десять результативных передач. Недавно в СМИ появлялась информация, что клуб намерен продлить контракт с полузащитником на улучшенных условиях.
Спортивный директор "Наполи": продление контракта с Хвичей? Это выдумки прессы
Спортивный директор "Наполи" Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию о продлении клубом контракта с Хвичей Кварацхелией.
Фото: Global Look Press