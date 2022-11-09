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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Ростов1 тайм
П1 2.39X 3.2П2 2.87
Торпедо
16:30
ЗенитНе начат
П1 18X 8.6П2 1.15
Локомотив
19:30
СпартакНе начат
П1 4.1X 3.8П2 1.87

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
0 - 0 0 0
Динамо Мх1 тайм
П1 2.85X 2.55П2 2.8
Волга Ул
16:00
УфаНе начат
П1 2.95X 3.3П2 2.4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
15:30
БрентфордНе начат
П1 1.15X 8.6П2 18
Вест Хэм
18:00
ЛестерНе начат
П1 2.22X 3.4П2 3.4
Ливерпуль
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.28X 6.4П2 10
Борнмут
18:00
ЭвертонНе начат
П1 2.8X 3.2П2 2.7
Ноттингем Форест
18:00
Кристал ПэласНе начат
П1 3.25X 3.15П2 2.41
Тоттенхэм
18:00
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 1.71X 4.1П2 4.7
Ньюкасл
20:30
ЧелсиНе начат
П1 2.35X 3.35П2 3.15
Вулверхэмптон
22:45
АрсеналНе начат
П1 5.2X 3.95П2 1.68

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
17:00
УдинезеНе начат
П1 1.51X 4.7П2 6
Сампдория
20:00
ЛеччеНе начат
П1 2.9X 2.85П2 2.9
Болонья
22:45
СассуолоНе начат
П1 2.33X 3.4П2 3.15

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
17:30
БохумНе начат
П1 2.5X 3.4П2 2.9
Хоффенхайм
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.24X 3.6П2 3.2
Байер
17:30
ШтутгартНе начат
П1 1.81X 3.95П2 4.3
Герта
17:30
КёльнНе начат
П1 2.37X 3.5П2 3
Вердер
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.65X 3.8П2 1.98
Шальке
20:30
БаварияНе начат
П1 11X 7П2 1.25

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
19:00
КлермонНе начат
П1 1.43X 4.8П2 7.6
Ренн
23:00
ТулузаНе начат
П1 1.65X 4.3П2 5
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Спаллетти: в Хвиче Кварацхелии видят нового игрока мирового уровня

Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти поделился мнением об игроке команды Хвиче Кварацхелии.
Фото: Getty Images
- Квара не сыграет с "Удинезе". Ему все еще больно при напряжении мышц. Но есть и другие футболисты, уже проявившие важные для нас качества, пускай, возможно, и не такого уровня, как Хвича, в котором все уже видят нового большого футболиста, игрока мирового уровня, - приводит комментарий Спаллетти Calciomercato.

21-летний грузинский вингер Хвича Кварацхелия стал игроком "Наполи" летом этого года, перейдя из "Динамо Батуми". По разным данным сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Экс-игрок "Рубина" в этом сезоне сыграл в 28 матчах, забив 16 мячей и отдав 12 ассистов. Кварацхелия является лучшим игроком Серии А по системе гол + пас, набрав 11 результативных действий.

Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту "Реала", "Ман Сити", "Ливерпуля" и "Челси". Также стало известно, что Наполи предложил игроку новый контракт с повышением зарплаты. Сумма отступных по новому соглашению может составить 100 миллионов евро. Аналитический портал Transfermarkt оценивает грузина в 60 миллионов евро.


Кварацхелия Спаллетти Наполи
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