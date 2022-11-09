- Квара не сыграет с "Удинезе". Ему все еще больно при напряжении мышц. Но есть и другие футболисты, уже проявившие важные для нас качества, пускай, возможно, и не такого уровня, как Хвича, в котором все уже видят нового большого футболиста, игрока мирового уровня, - приводит комментарий Спаллетти Calciomercato.
21-летний грузинский вингер Хвича Кварацхелия стал игроком "Наполи" летом этого года, перейдя из "Динамо Батуми". По разным данным сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Экс-игрок "Рубина" в этом сезоне сыграл в 28 матчах, забив 16 мячей и отдав 12 ассистов. Кварацхелия является лучшим игроком Серии А по системе гол + пас, набрав 11 результативных действий.
Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту "Реала", "Ман Сити", "Ливерпуля" и "Челси". Также стало известно, что Наполи предложил игроку новый контракт с повышением зарплаты. Сумма отступных по новому соглашению может составить 100 миллионов евро. Аналитический портал Transfermarkt оценивает грузина в 60 миллионов евро.
Спаллетти: в Хвиче Кварацхелии видят нового игрока мирового уровня
Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти поделился мнением об игроке команды Хвиче Кварацхелии.
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