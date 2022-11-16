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"Торино": Миранчук вернется в расположение клуба через две недели

В пресс-службе "Торино" высказались о сроках возвращения полузащитника Алексея Миранчука в расположение клуба.
Фото: Getty Images
"Миранчук хотел вернуться домой. Не знаю точно, какого числа он туда поедет. Но Алексей вернется в расположение клуба через две недели", — цитирует сообщение пресс-службы "СЭ".

Напомним, Миранчук на правах перешел в "Торино" из "Аталанты" минувшим летом. 27-летний хавбек вышел на поле в девяти матчах текущего сезона итальянской Серии А и отличился двумя голами, а также результативной передачей.

Следующий матч "Торино" проведет 4 января. В рамках 16 тура национального первенства туринцы на своем поле примут "Верону".


Торино Миранчук Ал
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