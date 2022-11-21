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Шомуродов: Карпин мог бы тренировать "Ювентус". Он вернул бы команде чемпионство

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Форвард "Ромы" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов заявил, что главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин может тренировать любой клуб Серии А.
Фото: Сборная России по футболу
– Карпин – очень хороший специалист. Наверное, лучший в России. Он мог бы тренировать "Ювентус", любой клуб в Италии. Вернул бы он "Ювентусу" чемпионство? Конечно, – приводит слова Шомуродова "РБ Спорт".

Эльдор Шомуродов выходил в основном составе сборной Узбекистана вчера, когда его команда встречалась со сборной России, которую возглавляет Валерий Карпин. Игра завершилась со счетом 0:0. Карпин и Шомуродов пересекались в "Ростове", когда Валерий тренировал Эльдора. Шомуродов на данный момент является футболистом "Ромы", редко выходящим на поле. До этого выступал в Италии за "Дженоа". Карпин по-прежнему тренирует футбольный клуб "Ростов". "Ювентус" на данный момент возглавляет Массимилиано Аллегри.


Шомуродов Карпин Серия А Ювентус
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