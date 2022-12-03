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Влахович: возможно, Кокорин был сильнее меня на тренировках, но у меня еще есть время для роста

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Форвард сборной Сербии и "Ювентуса" Душан Влахович высказался о словах Кокорин о том, что на тренировках россиянин был сильнее.
Фото: ФК "Фиорентина"
- Кокорин — классный парень. Здорово было играть с ним в одной команде. Я желаю ему удачи! У него все будет хорошо. Сейчас он в аренде на Кипре. Я уверен, что все у него еще наладится и он достигнет больших успехов. Возможно, он был сильнее меня на тренировках, если он так говорит. Но я еще молод, у меня есть время для роста, - приводит слова Влаховича "Матч ТВ".

Душан Влахович и Александр Кокорин вместе выступали за "Фиорентину". В прошлом сезоне серб за "фиалок" провел 24 матча, в которых забил 20 мячей. Зимой этого года футболист перешел в "Ювентус" за 70 миллионов евро. 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. В этом сезоне Влахович в 19 играх забил 9 мячей и отдал 3 ассиста.

Кокорин сыграл за итальянский клуб всего 10 матчей и не отметился результативными действиями. Этим летом игрок перешел в кипрский "Арис", за который забил уже 5 мячей в 10 матчах. Ранее Александр заявил, что на тренировках был сильнее Влаховича, но тренер не давал россиянину играть.


Влахович Кокорин
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