- Кокорин — классный парень. Здорово было играть с ним в одной команде. Я желаю ему удачи! У него все будет хорошо. Сейчас он в аренде на Кипре. Я уверен, что все у него еще наладится и он достигнет больших успехов. Возможно, он был сильнее меня на тренировках, если он так говорит. Но я еще молод, у меня есть время для роста, - приводит слова Влаховича "Матч ТВ".
Душан Влахович и Александр Кокорин вместе выступали за "Фиорентину". В прошлом сезоне серб за "фиалок" провел 24 матча, в которых забил 20 мячей. Зимой этого года футболист перешел в "Ювентус" за 70 миллионов евро. 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. В этом сезоне Влахович в 19 играх забил 9 мячей и отдал 3 ассиста.
Кокорин сыграл за итальянский клуб всего 10 матчей и не отметился результативными действиями. Этим летом игрок перешел в кипрский "Арис", за который забил уже 5 мячей в 10 матчах. Ранее Александр заявил, что на тренировках был сильнее Влаховича, но тренер не давал россиянину играть.
Влахович: возможно, Кокорин был сильнее меня на тренировках, но у меня еще есть время для роста
Форвард сборной Сербии и "Ювентуса" Душан Влахович высказался о словах Кокорин о том, что на тренировках россиянин был сильнее.
Фото: ФК "Фиорентина"