- С выходом Алексея игра "Торино" сильно изменилась в лучшую сторону. Но я со спортивной и тренерской точек зрения не понимаю - игрок, который в предыдущем матче был лучшим, почувствовал определенную уверенность, стал голы забивать, не появился в стартовом составе. Может быть, он был не в лучшем самочувствии, - цитирует Семина ТАСС.
27-летний российский атакующий полузащитник "Торино" Алексей Миранчук, ранее выступавший за московский "Локомотив" под руководством главного тренера Юрия Семина, вышел на замену на 55 минуте матча 20 тура чемпионата Италии "Эмполи" - "Торино" (2:2). В концовке игры команда Миранчука отыгралась со счета 0:2, при этом сам Алексей отметился в обоих голевых эпизодах, выполнив предголевую и результативную передачу. Из 14 матчей футболиста за "Торино" в Серии А (4 гола, 3 ассиста) 12 он начинал в стартовом составе.
Семин: не понимаю, почему Миранчук, который в предыдущем матче был лучшим, не вышел в стартовом составе "Торино"
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался об успешном выходе на замену в матче чемпионата Италии российского полузащитника "Торино" Алексея Миранчука.
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