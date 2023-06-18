- Никаких новостей по поводу Миранчука нет. Пока храним молчание. Не комментируем и не говорим ничего по ситуации. Всё будет хорошо, - передает слова Шпинёва "РБ Спорт".
27-летний российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук в прошедшем сезоне выступал на правах аренды за итальянский "Торино", его трансфер принадлежит "Аталанте" из Бергамо. На счету футболиста 31 матч за туринцев во всех турнирах, 4 забитых гола и 6 результативных передач. Ранее появлялась информация о возможном полном выкупе "Торино" трансфера Миранчука у "Аталанты".
Агент Алексея Миранчука - о трансферной ситуации игрока: пока храним молчание. Всё будет хорошо
Агент выступавшего за "Торино" полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о перспективах своего клиента на летнее трансферное окно.
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