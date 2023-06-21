Как утверждает источник, у 27-летнего россиянина возникли проблемы с полноценным трансфером из бергамского клуба в туринскую команду. В настоящее время контакты между сторонами зашли в тупик. О том, какое развитие ситуации ожидается в дальнейшем, не сообщается. "Аталанта" желает выручить от продажи Миранчука 12 млн евро.
Хавбек сборной России в минувшем сезоне играл в "Торино" на правах аренды. На его счету четыре забитых мяча и пять голевых пасов в 31 игре Серии А и Кубка Италии. Арендное соглашение с "быками" истекает в конце июня. Далее у Миранчука еще год контракта с "Аталантой".
Источник: Sport24
"Торино" и "Аталанта" приостановили переговоры по трансферу Алексея Миранчука
Итальянские клубы Серии А "Торино" и "Аталанта" поставили на паузу переговоры по поводу перехода полузащитника сборной России Алексея Миранчука.
Фото: Globall Look Press