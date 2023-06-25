— В Италии мнение о Сперцяне сдержанное: он из клуба и лиги, которые не очень конкурентоспособны. Очень часто, когда сайты публикуют трансферное новости, они не находят практического подтверждения. Я не уверен, что игроки, которые переходят в Италию из лиг более низкого уровня, смогут хорошо выступать в Серии А. В том числе, я не уверен, что Сперцян может заиграть в Италии, — цитирует Массимо Metaratings.
Ранее в прессе появилась информация о том, что атакующий хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян попал в сферу интересов ряда итальянских клубов. В частности, говорилось о желании "Интера", "Фиорентины" и "Сассуоло" заполучить армянского игрока уже в летнее трансферное окно.
23-летний Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Он играет за основную команду "быков" с 2021 года. Действующий контракт между полузащитником сборной Армении и российским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 9 миллионов евро.
Журналист Tuttosport: у итальянских клубов сдержанное мнение о Сперцяне. Не уверен, что он заиграет в Серии A
Франки Массимо, футбольный журналист портала Tuttosport, прокомментировал слухи о том, что клубы из Италии заинтересованы в подписании полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: "Чемпионат"