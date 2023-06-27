– Мы сейчас не должны комментировать слухи и выдавать все в прессу. То, что сейчас пишут журналисты, мы не должны раздувать. У нас есть договоренность внутри агентства сохранять тишину, — передает слова Шпинева "РБ Спорт".
Ранее издание Tuttomercatoweb опубликовало информацию о том, что в летнее трансферное окно футболист "Аталанты" Алексей Миранчук может перейти в "Верону". Сообщалось, что "скалигеры" готовы арендовать российского хавбека у клуба из Бергамо с правом возможного выкупа.
27-летний Алексей Миранчук является футболистом "Аталанты" с сентября 2020 года. Его действующее соглашение с клубом из Бергамо рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 12 миллионов евро. В прошедшем сезоне российский игрок на правах аренды выступал за "Торино". В составе туринцев он забил 4 гола и сделал 6 результативных передач в 31 матче.
Агент Миранчука – о желании "Вероны" арендовать Алексея: у нас есть договоренность сохранять тишину
Вадим Шпинев, агент атакующего хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука, отреагировал на слухи о том, что его клиент может перебраться в "Верону".
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