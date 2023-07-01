– С "Аталантой" у Алексея Миранчука есть возможность играть в еврокубках. "Верона" в этом сезоне с трудом осталась в серии А, через дополнительный матч, но, по-моему, это команда более хорошего уровня, для середины таблицы и так далее. Поэтому я не считаю, что переход в "Верону" после "Торино" стал бы шагом назад для Миранчука, — цитирует Брагу "Евро-Футбол".
Ранее в итальянской прессе появилась информация о том, что полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может продолжить свою карьеру в "Вероне". По слухам, "скалигеры" готовы не только арендовать российского футболиста этим летом, но и включить в сделку по нему право возможного выкупа.
27-летний Алексей Миранчук в настоящий момент времени принадлежит "Аталанте", в которую он перешел в 2020 году. Контракт российского игрока с клубом из Бергамо действует до лета 2024 года. Минувший сезон атакующий хавбек провел в "Торино" на правах аренды, в составе которого ему удалось забить 4 гола и сделать 5 ассистов за 29 матчей чемпионата Италии.
Журналист Брага: переход в "Верону" после "Торино" не стал бы шагом назад для Миранчука
Итальянский журналист Микаэль Брага прокомментировал слухи о том, что российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может перейти в "Верону".
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