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Шпилевский — о Кокорине: хочется видеть его в "Арисе", но Саша хорошо показывает себя в "Фиорентине"

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Главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский высказался о возможном возвращении в команду нападающего Александра Кокорина.
Фото: Getty Images
"Как я слышал, Саша очень хорошо себя там показывает, находится в отличной форме... С другой стороны хочется видеть его в своих рядах. Трансферное окно закрывается 15 сентября у нас, будем ждать", — сказал Шпилевский.

32-летний Кокорин готовится к сезону в составе "Фиорентины": итальянский клуб владеет правами на футболиста до 30 июня 2024 года. Минувший сезон россиянин провёл на правах аренды в "Арисе", где в 30 матчах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Он помог своей команде стать чемпионом страны.

Ранее агент Кокорина заявил, что его клиент останется в "Фиорентине", если клуб будет на него рассчитывать.

Источник: "Спорт-экспресс".


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