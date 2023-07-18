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Мор: на Алексея Миранчука есть спрос в Италии, его с удовольствием подпишет середняк

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Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор рассказал, что на полузащитника Алексея Миранчука есть спрос в Италии.
Фото: Getty Images
"Миранчук сейчас востребован в Италии. Да, это не какие?то топ?клубы, но все, что касается середняков, любой клуб с удовольствием его подпишет", — сказал Мор.

27-летний Миранчук минувший сезон провёл на правах аренды за "Торино", где в 31-м матче забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Права на российского футболиста до 30 июня 2024 года принадлежат "Аталанте", за которую он выступает с сентября 2020 года. Ранее сообщалось, что Миранчуком интересуются "Верона" и "Болонья", сохранившие места в элитном дивизионе Италии.

Источник: "Матч ТВ".


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