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"РБ Спорт": "Аталанта" собирается включить Миранчука в заявку на новый сезон Серии A

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Российский футболист итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук войдет в заявку клуба из Бергамо на новый сезон чемпионата страны.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, полузащитник Алексей Миранчук попадет в заявку "Аталанты" на новый сезон чемпионата Италии. Отмечается, что в первых турах соревнования российский футболист может не сыграть, так как он набирает форму.

Ранее в СМИ сообщалась информация о том, что этим летом полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может сменить клубную прописку. По слухам, в его услугах заинтересованы несколько команд Серии A.

Действующее соглашение между Алексеем Миранчуком и итальянской "Аталантой" рассчитано до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека сборной России в 12 миллионов евро.

Источник: "РБ Спорт"


Серия А Аталанта Миранчук Ал
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