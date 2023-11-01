– Решение за Алексеем, но я думаю, что ему нужно уходить из "Аталанты". Его там не замечают, недооценивают. Какой клуб подойдет Леше больше всего? Тот, в котором ему гарантированно предоставят игровое время.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в зимнее трансферное окно итальянская "Аталанта" хочет расстаться с полузащитником Алексеем Миранчуком. Однако представители российского игрока опровергли данную новость.
Алексей Миранчук с 2020 года выступает в составе "Аталанты". Его действующее соглашение с клубом из Италии рассчитано до июня 2025 года.
Источник: "РБ Спорт"
Первый тренер Миранчука: думаю, Алексею нужно уходить из "Аталанты"
Александр Воронков, первый тренер российского полузащитника Алексея Миранчука, посоветовал игроку покинуть итальянскую "Аталанту".
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