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Первый тренер Миранчука: думаю, Алексею нужно уходить из "Аталанты"

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Александр Воронков, первый тренер российского полузащитника Алексея Миранчука, посоветовал игроку покинуть итальянскую "Аталанту".
Фото: Getty Images
– Решение за Алексеем, но я думаю, что ему нужно уходить из "Аталанты". Его там не замечают, недооценивают. Какой клуб подойдет Леше больше всего? Тот, в котором ему гарантированно предоставят игровое время.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в зимнее трансферное окно итальянская "Аталанта" хочет расстаться с полузащитником Алексеем Миранчуком. Однако представители российского игрока опровергли данную новость.

Алексей Миранчук с 2020 года выступает в составе "Аталанты". Его действующее соглашение с клубом из Италии рассчитано до июня 2025 года.

Источник: "РБ Спорт"


Миранчук Ал Аталанта Серия А
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