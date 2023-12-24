"Думаю, что лучше было бы Миранчуку сначала уйти в аренду в "Аталанту", тогда бы он через короткое количество времени понял, что туда переходить не нужно и это его бы спасло. Здорово, что Алексей перебрался в Европу, но вот выбор клуба подкачал. Поэтому советую нашим ребятам внимательно изучить все возможные варианты перед тем, как переходить в европейские клубы", - цитирует экс-армейца источник.
Алексей Миранчук перебрался в "Аталанту" из "Локомотива" перед началом сезона 2020/2021. За трансфер россиянина "бергамаски" заплатили 14.5 миллионов евро. Однако стать игроком основы в "Аталанте" у Миранчука так и не получилось. Прошлый сезон Алексей провел в аренде в "Торино", где оформил 4+6 по системе гол+пас в 31-м матче. Но полноценный контракт с "Торино" подписать не удалось. Туринский клуб решил вложить деньги в выкуп другого экс-игрока РПЛ - Николы Влашича.
Источник: "РБ Спорт"
Масалитин: здорово, что Миранчук перебрался в Европу, но выбор клуба подкачал
Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин дал оценку выступлениям Алексея Миранчука в "Аталанте".
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