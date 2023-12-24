Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
2 - 0 2 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Лутон Таун
1 - 0 1 0
Ньюкасл ЮнайтедЗавершен
Тоттенхэм
2 - 1 2 1
ЭвертонЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 3 2 3
БорнмутЗавершен
Фулхэм
0 - 2 0 2
БёрнлиЗавершен
Ливерпуль
1 - 1 1 1
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
1 - 0 1 0
СевильяЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
1 - 2 1 2
ЮвентусЗавершен
Торино
1 - 1 1 1
УдинезеЗавершен
Болонья
1 - 0 1 0
АталантаЗавершен
Верона
2 - 0 2 0
КальяриЗавершен
Интер
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен

Масалитин: здорово, что Миранчук перебрался в Европу, но выбор клуба подкачал

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин дал оценку выступлениям Алексея Миранчука в "Аталанте".
Фото: Getty Images
"Думаю, что лучше было бы Миранчуку сначала уйти в аренду в "Аталанту", тогда бы он через короткое количество времени понял, что туда переходить не нужно и это его бы спасло. Здорово, что Алексей перебрался в Европу, но вот выбор клуба подкачал. Поэтому советую нашим ребятам внимательно изучить все возможные варианты перед тем, как переходить в европейские клубы", - цитирует экс-армейца источник.

Алексей Миранчук перебрался в "Аталанту" из "Локомотива" перед началом сезона 2020/2021. За трансфер россиянина "бергамаски" заплатили 14.5 миллионов евро. Однако стать игроком основы в "Аталанте" у Миранчука так и не получилось. Прошлый сезон Алексей провел в аренде в "Торино", где оформил 4+6 по системе гол+пас в 31-м матче. Но полноценный контракт с "Торино" подписать не удалось. Туринский клуб решил вложить деньги в выкуп другого экс-игрока РПЛ - Николы Влашича.

Источник: "РБ Спорт"

Миранчук Ал Аталанта Масалитин Серия А
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится