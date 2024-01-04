- Алексей Миранчук - хороший игрок и заслуживает того, чтобы играть больше матчей в "Аталанте". Он доказал это в матче против "Сассуоло". Гасперини нужно по-новому взглянуть на Алексея: пришло его время играть дольше. А Миранчуку нужно продолжать играть в чемпионате Италии, - передаёт слова Камоцци Odds.kz.
28-летний российский атакующий полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук в текущем сезоне принял участие в 14 матчах бергамасков во всех турнирах, его суммарное игровое время составило 501 минуту. В этих встречах Миранчук записал на свой счёт 2 забитых гола и 3 результативных паса, при этом все они были оформлены в течение 6 последних матчей Алексея.
Камоцци: пришло время Миранчука играть за "Аталанту" дольше. Гасперини нужно по-новому взглянуть на него
Экс-советник бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о ситуации в "Аталанте" для российского полузащитника Алексея Миранчука.
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