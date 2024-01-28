Шалимов - об игре Миранчука: Алексею стабильность нужна. Мы видим, что он набрал хорошую форму

Экс-игрок сборной России Игорь Шалимов высказался об игре Алескея Миранчука.

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"Алексею стабильность нужна. Мы видим, что он набрал хорошую форму. Его конкуренты где?то ему сегодня уступают. Алексей приносит результат: отдает голевые передачи, забивает. Это надо продержать, в этом сложность", - сказал Шалимов в эфире программы "Все на Матч!".



В текущем сезоне Алексей Миранчук провел за "Аталанту" 18 матчей, в которых отметился 3-мя забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что российский игрок может покинуть "Аталанту" - в игроке заинтересованы несколько итальянских клубов, в том числе и "Торино", за который Алексей выступал в прошлом сезоне на правах аренды.