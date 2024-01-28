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Мостовой - о Миранчуке: молча делал свою работу, кровью и потом заработал себе место в стартовом составе "Аталанты"

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о полузащитнике "Аталанты" Алексее Миранчуке.
Фото: GETTY IMAGES
"Перед началом сезона были опасения, что Миранчука снова будут держать на скамейке запасных. Сначала так и было, но Миранчук – красавец: не стал жаловаться, устраивать скандалы в прессе. Молча делал свою работу, кровью и потом заработал себе место в стартовом составе "Аталанты", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

В текущем сезоне Алексей Миранчук провел за "Аталанту" 18 матчей, в которых отметился 3-мя забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Миранчук закончит сезон в клубе и не покинет его в текущее трансферное окно, несмотря на интерес от ряда итальянских клубов, в числе которых и "Торино", в составе которого россиянин выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Миранчук Ал Мостовой Аталанта
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