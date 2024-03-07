Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Карабах
2 - 0 2 0
БайерПерерыв
Спарта
0 - 2 0 2
Ливерпуль1 тайм
Рома
2 - 0 2 0
Брайтон1 тайм
Фрайбург
23:00
Вест ХэмНе начат
Бенфика
23:00
РейнджерсНе начат
Милан
23:00
СлавияНе начат
Марсель
23:00
ВильярреалНе начат

Лига конференций УЕФА

Мольде
1 - 0 1 0
Брюгге1 тайм
Аякс
0 - 0 0 0
Астон ВиллаПерерыв
Олимпиакос
1 - 3 1 3
Маккаби1 тайм
Штурм Грац
0 - 1 0 1
Лилль1 тайм
Динамо Загреб
23:00
ПАОКНе начат
Серветт
23:00
Виктория ПНе начат
Маккаби Хайфа
23:00
ФиорентинаНе начат
Юнион
23:00
ФенербахчеНе начат

Камоцци: главная причина игры Миранчука в стартовом составе "Аталанты" - это его настойчивость

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Франко Камоцци поделился своим мнением относительно игры Алексея Миранчука и его успехов в составе «Аталанты».
Фото: Getty Images
Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал успешное выступление Алексея Миранчука в составе итальянской «Аталанты». По словам Камоцци, далеко не каждый футболист, столкнувшись с отсутствием игровой практики, смог бы остаться в клубе и демонстрировать главному тренеру свои профессиональные качества дабы приобрести доверие.

«Настойчивость Миранчука — главная причина его игры в стартовом составе «Аталанты». Думаю, Гасперини это оценил», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

Камоцци Миранчук Алексей Аталанта
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится