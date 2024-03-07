Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал успешное выступление Алексея Миранчука в составе итальянской «Аталанты». По словам Камоцци, далеко не каждый футболист, столкнувшись с отсутствием игровой практики, смог бы остаться в клубе и демонстрировать главному тренеру свои профессиональные качества дабы приобрести доверие.
«Настойчивость Миранчука — главная причина его игры в стартовом составе «Аталанты». Думаю, Гасперини это оценил», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».
Камоцци: главная причина игры Миранчука в стартовом составе "Аталанты" - это его настойчивость
Франко Камоцци поделился своим мнением относительно игры Алексея Миранчука и его успехов в составе «Аталанты».
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