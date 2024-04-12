"На мой взгляд, отношение Гасперини к Миранчуку недостаточно хорошее. Не знаю, почему так происходит. Россиянину дают очень мало игрового времени, но Алексей все равно относится ко всему очень профессионально. Леша заслуживает намного больше возможностей и больше времени на поле", - цитирует Семина "РБ Спорт".
В текущем сезоне российский полузащитнике Алексей Миранчук провел за итальянскую "Аталанту" 30 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и одиннадцатью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в девять миллионов евро. Контракт Миранчука с итальянским клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. После 30-ти сыгранных туров команда Гасперини занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата и имеет в своем активе 50 очков. Вчера, 11-го апреля, "Аталанта" одержала победу над "Ливерпулем" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы со счетом 3:0.
Семин: на мой взгляд, отношение Гасперини к Миранчуку недостаточно хорошее
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин о полузащитнике "Аталанты" Алексее Миранчуке.
Фото: GETTY IMAGES